Trapani: servizi del fine settimana. Denunce per violazioni al codice della strada

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito, nel fine settimana appena trascorso, dei servizi coordinati di controllo del territorio su strada tramite dei posti di blocco volti ad accertare le irregolarità e le infrazioni al codice della strada.

I servizi svolti anche nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno consentito di denunciare 5 persone:

un trapanese di 27 anni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti in quanto sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di cannabis e cocaina;

per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti in quanto sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di cannabis e cocaina; due ericini di 27 e 21 anni per guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio;

per guida senza patente perché mai conseguita con reiterazione nel biennio; un 58enne per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche in quanto rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici;

per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche in quanto rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; un 57enne trapanese per furto aggravato in quanto all’esito del controllo veniva sorpreso in possesso di alcuni effetti personali poco prima asportati da un’auto in sosta.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, sono stati segnalati alla locale Prefettura, per l’illecito amministrativo di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, sei soggetti tra i quasi 100 controllati a bordo di oltre 50 veicoli.