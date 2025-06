Trapani Shark sconfitta anche in gara 2

TRAPANI – Altra sconfitta per gli Shark nella semifinale contro la Germani Brescia.

Ora Trapani si trova con le spalle al muro non potendo più sbagliare neanche una partita per raggiungere la finale scudetto. Inoltre, dovrà disputare gara 3 (ed eventuale gara 4) in trasferta.

Una partita che è sembrata in buona parte la replica di gara 1. Scarse percentuali dalla lunga distanza e Brescia in versione deluxe con triple mortifere nei momenti cruciali del match. C’è da dire, però, che al netto delle statistiche la squadra bresciana sembra aver trovato la chiave per fermare le transizioni micidiali dello Shark. Di contro la squadra di Repesa ha faticato più del solito, andando a sbattere contro il muro degli avversari senza aver una chiara idea di attacco e senza muovere a sufficienza la palla.

Alla fine il punteggio segna 85 a 77 per Brescia che ora avrà due match point per chiudere la serie.

Trapani dovrà scrollarsi di dosso la tensione delle prime due gare provando ad imprimere alla partita ritmi veloci, decisamente più congeniali alla squadra di coach Repesa.

Impresa ardua ma non impossibile per i granata.

Alessandro Baroli