Trapani Shark travolge Trieste

TRAPANI – Peccato. Sembra strano iniziare così, specialmente quando si vince una partita per 131 a 88, ma il pensiero non può non andare a quell’ottavo di finale perso proprio contro i triestini il mese scorso.

Gli Shark uscirono subito dalla finale eight arrivando a giocare la competizione, probabilmente, nel peggiore momento fisico della stagione.

Era chiaro come quello non fosse il vero valore degli Shark e ieri sera (15 marzo), a confermare questa tesi, il campo ha dimostrato un gap abissale tra le due squadre.

Repesa allontana, forse definitivamente, i piccoli malumori che hanno scosso la squadra nelle scorse settimane e restituisce agli occhi dei tifosi e di tutti gli appassionati una squadra perfetta. Difesa asfissiante, transizioni rapide e percentuali da tre spaventose hanno fatto guadagnare una vittoria storica per la compagine trapanese.

Eguagliato infatti il record di punti (70, Varese nel 2023) siglati in un solo tempo in serie A. Dopo 20 minuti il tabellone segnava già 70-42 per gli Shark. Un copione che è proseguito nel secondo tempo e che ha regalato un punteggio finale da NBA con nove giocatori in doppia cifra e record di assist in serie A, 43, per la compagine granata.

Prossima gara domenica 23 alle ore 12:00 con Trapani che ospiterà al PalaShark la Germani Brescia, con la quale è appaiata in classifica a 32 punti. ‎

Alessandro Baroli