Trapani Shark vince anche con Treviso

TRAPANI – Vittoria per 95-82 contro una Nutribullet Treviso Basket che resiste solamente un tempo agli attacchi dello Shark.

Non partono benissimo gli uomini di Repesa che devono subito inseguire i veneti nel primo quarto. Chiusa la prima frazione in svantaggio per 14-17 gli Shark arrivano anche sul -10 nel secondo. Trapani, però, reagisce subito e grazie ad un monumentale Chris Horton torna avanti per poi controllare senza grosse difficoltà il resto della gara. Oltre al centro trapanese, Mvp del match, ottime prove di Galloway e di Alibegovic tra le fila granata. Con la vittoria di ieri sera (13 aprile) Trapani ottiene la matematica qualificazione per i playoff e si conferma capolista, posizione che condividerà con la vincente del match di stasera tra Bologna e Brescia. Nell’intervista post partita anche un coach navigato come Repesa non riesce a nascondere la commozione per lo storico traguardo raggiunto con il basket trapanese: “Una domenica meravigliosa, siamo per la prima volta nella storia nei playoff”.

Alessandro Baroli