Trapani Shark vince anche gara 2

TRAPANI – Dopo il successo in gara 1 Trapani si ripete anche in gara 2 e portandosi avanti 2-0 nella serie contro Reggio Emilia.

Inizio pessimo di Trapani nel primo quarto. I granata vanno in difficoltà contro la fisicità di Reggio Emilia e solamente nel secondo quarto riescono ad aggiustare il tiro chiudendo il primo tempo sotto di un punto (42-43).

La musica cambia nella ripresa. L’ingresso di Rossato, Petrucelli e Yeboah alza l’intensità difensiva degli Shark e innesca l’attacco granata che chiude la partita con ben 5 giocatori in doppia cifra. JD Notae e Alibegovic migliori marcatori dello Shark insieme al centro Paul Eboua, che sembra, finalmente, stabilmente dentro le rotazioni di coach Repesa.

Prossimo appuntamento a Reggio Emilia Giovedì 22 Maggio alle ore 20:00. Il Trapani avrà la possibilità, in caso di vittoria, di poter accedere ad un ulteriore traguardo storico: l’accesso alle seminali scudetto.

Alessandro Baroli