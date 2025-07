Trapani, smantellata altra piazza di spaccio nel Quartiere San Giuliano

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno arrestato un 26enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 26enne che, ubicata nel quartiere San Giuliano e dotata di un sistema di video sorveglianza, da alcuni giorni risultava meta di un frenetico via vai di persone che si intratteneva all’interno dell’appartamento solo pochi minuti.

A casa dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro:

– 11,93 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina (suddivisa in n. 40 dosi),

– 9,12 gr. di sostanza stupefacente del tipo crack (suddivisa in 30 dosi),

nonché la somma contante di euro 260,00, ritenuto provento di attività illecita.

Al momento della perquisizione, nell’appartamento era presente un altro uomo, un 42enne, che è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

Dopo l’arresto, a seguito dell’udienza di convalida, per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Trapani.