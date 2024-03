Trapani, spaccio di droga. Un arresto e una denuncia dei Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel corso di servizi perlustrativi sul territorio hanno arrestato e denunciato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari hanno

eseguito una perquisizione nei confronti di un pregiudicato 36enne che si trovava presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa 45 gr. di cocaina, 35 gr. di crack, nonché somma contante di 2500 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Tratto in arresto in flagranza di reato, a seguito della convalida, l’uomo veniva tradotto presso il carcere di Trapani;

denunciato un pregiudicato 19enne che, sottoposto a controllo per le vie della città, sarebbe stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. In quel frangente, nei pressi dell’aiuola dove stava sostando, veniva rinvenuto e sottoposto un involucro contenete ulteriori 30 gr. che il ragazzo avrebbe occultato alla vista dei militari.