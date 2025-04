Trapanincontra ospita Maura Gancitano con “Erotica dei sentimenti”

TRAPANI – La VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne“, rassegna curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati e organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, presenta un nuovo appuntamento.

Mercoledì 23 aprile alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Maura Gancitano, filosofa e scrittrice riconosciuta da Vanity Fair tra i volti del cambiamento europeo, che presenterà il suo libro “Erotica dei sentimenti“, edito da Einaudi.

Un’opera innovativa e profonda che delinea le sfide contemporanee alle convenzioni sulla normalità emotiva e accompagna i lettori alla scoperta della propria unicità. Attraverso una scrittura lucida e coinvolgente, Maura Gancitano rifletterà sulle dinamiche affettive del nostro tempo, proponendo una visione alternativa e liberatoria del sentire.

La filosofa, co-fondatrice del progetto culturale Tlon, è nota per la sua capacità di rendere accessibili concetti filosofici complessi, traducendoli in strumenti concreti per interpretare e migliorare la vita quotidiana. Con “Erotica dei sentimenti“, spiega i labili confini tra normalità e autenticità emotiva, per un ripensamento radicale delle relazioni umane.

Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, si affronteranno temi come la libertà emotiva, la ricerca della veridicità nelle relazioni e la costruzione di una nuova sensibilità collettiva capace di accogliere le differenze individuali.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra aderisce alla Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani, confermando il ruolo centrale della Città nella promozione di iniziative culturali di alto profilo.

La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani. Scopri tutti i servizi della biblioteca su bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do?sysb=fardelliana.