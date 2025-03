TrapanIncontra ospita Rachele Ferrario con “La contesa su Picasso”

TRAPANI – Per il ciclo di appuntamenti della VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna dedicata alla saggistica e letteratura femminile contemporanea, lunedì 24 marzo, alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Rachele Ferrario, docente dell’Accademia di Brera e collaboratrice del “Corriere della Sera” e di Rai Storia, che presenterà il suo libro “La contesa su Picasso”, pubblicato da La Tartaruga. L’opera svela i retroscena di un’affascinante competizione culturale nell’Italia del dopoguerra: la sfida tra Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli, due pioniere impegnate a realizzare la prima mostra italiana dedicata a Pablo Picasso. Un duello tra due protagoniste del mondo dell’arte che, con determinazione e visione, hanno contribuito alla rinascita culturale del nostro Paese dopo il buio periodo bellico. Rachele Ferrario, con la competenza che la contraddistingue, ricostruisce un capitolo fondamentale della storia dell’arte italiana attraverso il ritratto di due donne che hanno saputo imporsi in un ambiente prevalentemente maschile, aprendo la strada a nuove generazioni di curatrici e direttrici di musei. Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, si approfondiranno le dinamiche di un episodio emblematico per comprendere l’evoluzione del sistema museale e del mercato dell’arte in Italia, nonché il ruolo determinante delle figure femminili nel panorama culturale del Novecento. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. TrapanIncontra, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani (https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do).

Trapani, 22 marzo 2025 – Per il ciclo di appuntamenti della VII edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna dedicata alla saggistica e letteratura femminile contemporanea, lunedì 24 marzo, alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Rachele Ferrario, docente dell’Accademia di Brera e collaboratrice del “Corriere della Sera” e di Rai Storia, che presenterà il suo libro “La contesa su Picasso”, pubblicato da La Tartaruga.L’opera svela i retroscena di un’affascinante competizione culturale nell’Italia del dopoguerra: la sfida tra Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli, due pioniere impegnate a realizzare la prima mostra italiana dedicata a Pablo Picasso. Un duello tra due protagoniste del mondo dell’arte che, con determinazione e visione, hanno contribuito alla rinascita culturale del nostro Paese dopo il buio periodo bellico.Rachele Ferrario, con la competenza che la contraddistingue, ricostruisce un capitolo fondamentale della storia dell’arte italiana attraverso il ritratto di due donne che hanno saputo imporsi in un ambiente prevalentemente maschile, aprendo la strada a nuove generazioni di curatrici e direttrici di musei.Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, si approfondiranno le dinamiche di un episodio emblematico per comprendere l’evoluzione del sistema museale e del mercato dell’arte in Italia, nonché il ruolo determinante delle figure femminili nel panorama culturale del Novecento.L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.TrapanIncontra, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani (https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do).

Relazioni con i media TrapanIncontra:

Simona Licata

Giornalista pubblicista presso Ordine dei Giornalisti di Sicilia Tessera n.148175

Mobile: +39 328 308 0177

Email: simonalicata@gmail.com