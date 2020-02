Trasferita la Caritas parrocchiale della Cattedrale

MAZARA DEL VALLO – La Caritas parrocchiale della Cattedrale di Mazara del Vallo è stata trasferita dai locali a pian terreno della Curia vescovile di piazza della Repubblica, in quelli della chiesa di San Francesco di Paola, in via F. Castelli, sempre a Mazara del Vallo. Il trasferimento si è reso necessario per consentire i […]

MAZARA DEL VALLO – La Caritas parrocchiale della Cattedrale di Mazara del Vallo è stata trasferita dai locali a pian terreno della Curia vescovile di piazza della Repubblica, in quelli della chiesa di San Francesco di Paola, in via F. Castelli, sempre a Mazara del Vallo. Il trasferimento si è reso necessario per consentire i lavori di rifacimento del prospetto esterno del palazzo vescovile. L’impresa ha dovuto montare il ponteggio e, per una questione di sicurezza, non è stato possibile consentire il passaggio pedonale per l’ingresso ai locali dove avveniva la distribuzione settimanale di derrate alimentari e vestiti. La stessa attività i volontari continueranno a farla presso i locali della chiesa di San Francesco di Paola, tutti i lunedì e martedì, dalle 10 alle 12.