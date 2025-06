TRAPANI – “L’annuncio della consegna dei tre dissalatori mobili a Porto Empedocle, Gela e Trapani rappresenta un risultato storico e tangibile nella lotta alla crisi idrica che attanaglia la Sicilia. Non posso che esprimere il mio più vivo apprezzamento per un traguardo che dimostra come l’unità d’intenti e la determinazione delle istituzioni possano trasformare in realtà progetti ambiziosi. Un merito particolare va riconosciuto all’impegno personale del Presidente Schifani, sotto il cui coordinamento si è innescata una sinergia virtuosa fra diversi enti”. Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia.