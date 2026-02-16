Tre film (22 febbraio, 12 aprile, 24 maggio) e due passeggiate (1 marzo e 3 maggio) intrecciano cammino, letteratura e cinema

AGRIGENTO – “Il respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio”, è un nuovo progetto culturale promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e da CoopCulture: un unico disegno in cinque appuntamenti – sempre domenica, da febbraio a maggio – che intrecciano cammino, letteratura e cinema. Il filo conduttore è il paesaggio inteso come archivio narrante, spazio fisico ed emotivo, custode di storie collettive e individuali.

Il curatore è autorevole: Beniamino Biondi, storico e divulgatore agrigentino, capace di costruire una relazione tra memoria, identità e trasformazioni del territorio, attraverso la lettura contemporanea dei luoghi. Biondi ha così ideato tappe radicalmente diverse ma complementari: due passeggiate nella Storia (l’1 marzo e il 3 maggio, nelle prime domeniche del mese a ingresso gratuito nei luoghi della cultura; costo 2 euro) al Tempio di Demetra e a Casa Pirandello; e tre incontri gratuiti di Cinema e paesaggio con la proiezione al Museo archeologico Griffo, di altrettanti capolavori che indagano l’ambiente e il modo di raccontarlo: “Una storia vera” di David Lynch 1999 (domenica prossima, 22 febbraio); “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (12 aprile) e “La fattoria dei nostri sogni” di John Chester (24 maggio).

La rassegna si apre domenica 22 febbraio alle 16, nella Sala Fazello del Museo archeologico regionale Pietro Griffo, con la proiezione di “Una storia vera” di David Lynch (The Straight Story, 1999), una candidatura all’Oscar e due ai Golden Globe. Domenica 12 aprile tocca invece a “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, documentario che il regista tedesco ha dedicato a Sebastião Salgado, con la complicità del figlio del grande fotografo. Infine domenica 24 maggio ecco a “La fattoria dei nostri sogni” (The Biggest Little Farm) film documentario del 2018 diretto da John Chester che mette al centro il lavoro della terra e la responsabilità dell’uomo verso l’ambiente, e guarda da lontano ai paesaggi agricoli e culturali della Sicilia. Ingresso libero.

Il primo percorso a piedi sarà domenica 1 marzo (prima domenica del mese a ingresso gratuito nei luoghi della cultura) alle 15.30: Beniamino Biondi condurrà alla scoperta del Tempio di Demetra: dedicato alla dea della fertilità e arrampicato sulla Rupe Atenea, il santuario diventa simbolo del legame profondo tra natura e spiritualità. Il secondo percorso domenica 3 maggio (altra domenica a ingresso gratuito) alle 16 condurrà invece in contrada Caos, tra la casa e la tomba di Luigi Pirandello. Qui il paesaggio dell’antica Girgenti diventa chiave di lettura dell’opera del drammaturgo, spazio intimo e contrastato che ha nutrito la sua visione dell’uomo e del mondo. Costo: 2 euro.

Questo è il calendario de IL RESPIRO DELLA TERRA – INFO pratiche

22 febbraio, alle 16 – Museo archeologico regionale Pietro Griffo

Cinema e paesaggio: Una storia vera di David Lynch

1 marzo, alle 15.30 – meeting point: parcheggio cimitero Bonamorone

Passeggiate nella Storia: Il Tempio di Demetra e il paesaggio di Agrigento

12 aprile, alle 16 – Museo archeologico regionale Pietro Griffo

Cinema e paesaggio: Il sale della terra di Wenders e Salgado

3 maggio, alle 16 – Casa natale di Luigi Pirandello

Passeggiate nella Storia: La casa di Pirandello e il legame con il paesaggio

24 maggio, alle 16 – Museo archeologico regionale Pietro Griffo

Cinema e paesaggio: La fattoria dei nostri sogni di John Chester

Posti limitati, partecipazione su prenotazione.

Ingresso libero alla proiezioni, contributo di 2 euro per le passeggiate.