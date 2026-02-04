Tre Fontane: sorpresi all’interno di un appartamento. Denunciati due soggetti

TRE FONTANE – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato una straniera di 35 anni ed un italiano di 49 anni per ricettazione e violazione di domicilio in quanto sorpresi all’interno di un’abitazione in possesso di refurtiva.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo notturno nelle zone di Tre Fontane, hanno sorpreso i due all’interno di un’abitazione con al seguito refurtiva (capi di abbigliamento e accessori) ricollegati ad altri eventi criminosi.

È ancora in corso l’individuazione di alcuni dei proprietari per la restituzione della refurtiva.