Tre giorni di musica con il concerto di Antonello Venditti, l’elettronica di Carola e il party di M20 con Albertino e Fargetta

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la seconda edizione della Castellammare Art Music Week 2026. Dal 24 al 26 luglio, l’area Porto Nuovo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare e sul borgo storico, per una tre giorni che promette di coniugare grandi live, musica elettronica di respiro internazionale, cultura contemporanea e promozione turistica.

Il sipario si alzerà venerdì 24 luglio nel segno della grande canzone d’autore italiana. Ad inaugurare la rassegna sarà Antonello Venditti, che farà tappa a Castellammare del Golfo con il suo attesissimo tour “Daje! Live Summer 2026”. Il cantautore romano salirà sul palco dell’area Porto Nuovo a partire dalle ore 19.30, con l’apertura dei cancelli prevista già dalle 17.30, per trascinare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i suoi storici successi, da “Notte prima degli esami” a “Ricordati di Me”. Un appuntamento trasversale e intergenerazionale che accoglie fan storici, famiglie e turisti.

Il sabato della Castellammare Art Music Week sarà invece interamente dedicato al clubbing e alla musica elettronica con l’Unlocked Music Festival 2026. Il 25 luglio il Porto Nuovo muterà pelle per trasformarsi in un immenso dancefloor sul mare. A guidare la consolle saranno tre pesi massimi della scena house e techno internazionale: Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm. L’evento, riservato a un pubblico maggiorenne e caratterizzato da un dress code rigorosamente casual, prenderà il via già nel primo pomeriggio, alle ore 15, con apertura dei cancelli alle 14.30, e farà ballare i presenti fino alle 2.30.

La chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata infine alle vibrazioni pop e dance della m2o Night, un grande party conclusivo a ingresso gratuito. Sul palco saliranno i big della storica emittente radiofonica: Albertino, Fargetta e Shorty saranno i protagonisti di una serata di puro intrattenimento pensata per favorire l’aggregazione cittadina e la massima partecipazione. Questa sarà una serata a ingresso gratuito nata dalla volontà di aprire la manifestazione all’abbraccio dei residenti, dei giovani e dei tantissimi visitatori che affollano la costa in pieno luglio.

I biglietti per il concerto di Antonello Venditti sono disponibili su TicketSms e Ticketone con prezzi a partire da 49 euro. Le prevendite per la seconda, che rappresenta il cuore elettronico della rassegna e punta a posizionare la Sicilia occidentale tra le mete di riferimento del turismo musicale estivo, sono già attive sulla piattaforma TicketSms a partire da 32 euro. L’ultima serata, invece, sebbene a free entry è supportata sempre dal circuito TicketSms per la gestione dei flussi.