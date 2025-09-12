Tre Miss della “New Production”nelle prime 6 classificate

CAPO D’ORLANDO – Nell’incantevole cornice del ritrovo-ristorante “Il Circoletto” di Capo d’Orlando si è svolta la XXIX edizione del beauty contest più longevo dei Nebrodi: Miss Estate Orlandina abbinato al Concorso Miss Nazionale Venere d’Italia. Il concorso nato nel 1997 grazie all’associazione Freedom Enterprise, club paladino coordinato dal presidente Ninì Sottile e patrocinato dalla Pro Loco di Capo d’Orlando presieduta dal dott. Salvatore Monastra e dal noto anchorman Franco Perdichizzi (vice presidente e giornalista).

La kermesse ha ottenuto un notevole consenso dagli invitati e dalla critica presente nella prestigiosa location dell’anfitrione Gianfranco Bottino.

Nel parterre-de-roi del settore hanno spiccato le presenze dei manager Salvatore Ginevra responsabile per la Sicilia del Concorso Nazionale Venere d’Italia e Giuseppe Mulè responsabile per la provincia di Agrigento del Concorso Nazionale Miss Italia. La serata è stata presentata dal regista e attore cinematografico santagatese Tony Morgan, premiato con una targa per il cinquantenario alla carriera e dalla splendida modella barcellonese Giada Bucca, nota per aver sfilato ai fashion week milanesi per lo stilista Luca Martini.

• Il concorso è stato vinto dalla pin-up orlandina Eva Mangano 17 anni, alta 180 centimetri, capelli biondi e occhi marroni, che parteciperà alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

• 2^ Classificata Alessia Longetti 17 anni di Torrenova studentessa dell’alberghiero “F.P. Merendino” di Brolo che ha vinto la fascia di “Miss Orlandina International” ed il diritto di partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

• 3^ classificata Marika Salluzzo, 20 anni, affascinante teen-ager di Castelvetrano diplomata al Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano iscritta al 2° anno facoltà di Scienze Motorie si è classificata al 3° posto vincendo la fascia di Miss “Saracena” riconfermando il diritto precedentemente acquisito nella serata del 31 agosto presso il Mir Mir Beach di Petrosino, di partecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre.

• 4^ classificata Veronica Alioto 25 anni di Sant’Agata di Militello che ha vinto la fascia di “Miss Europe” ed il diritto di partecipare alla finale Nazionale di Venere d’Italia che si terrà a Cirò Marina dal 18 al 21 settembre;

• 5^ classificata Martina Cascio 16 anni di Castelvetrano, studentessa del Liceo Scienze Umane “G. Gentile” di Castelvetrano che ha vinto la fascia di “Miss Freedom in Tour” aveva già precedentemente acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Venere D’Italia;

• 6^ classificata Miriam Lipari 23 anni di Poggioreale, che ha vinto la fascia di “Miss Cinema” ed il diritto di ripartecipare alla Finale Nazionale di Venere d’Italia:

Le altre fasce sono state così assegnate tra la ventina di partecipanti provenienti da ogni parte della Sicilia:

Maria Blanco 16 anni, di Tortorici “Miss Freedom Provincia di Messina”;

Sharon Vitiello, 14 anni, di Tortorici “Miss Glamour”; Alice Bonsignore, 24 anni, di Sciacca “Miss Platinum”; Annamaria Baratta, 21 anni, di Brolo “Miss Estate Photogeny”; Kelly Pinna, 13 anni, di Capo d’Orlando “Miss Freedom Monella”; Helena Battaglieri, 16 anni, di Gela (CL); Marilù Trovato di Capo d’Orlando “Miss Milady Over”.

Premi speciali sono stati assegnati a Serena De Blasio, 29 anni, di Torrenova, già “Miss Estate Orlandina 2021”; Giada Basile, 18 anni, di Tortorici, già “Miss Estate Orlandina 2024” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale del Concorso Venere D’Italia; Anna Ruggirello, 13 anni, di Trapani.

Momenti clou del programma sono certamente state le uscite d’alta moda delle note stiliste santagatesi VERONICA MANCANI, da diversi anni ormai residente a Londra e MARIA ANGELA PILATO, che hanno raccolto un immenso successo dagli spettatori presenti al defilée.

Nel variegato contorno del fashion show hanno trovato risalto i giovani artisti: Mattia Lipari di Capo d’Orlando, insignito del Premio Prestige di Freedom Enterprise; la giovanissima Noemi Rizzo insignita dalla targa Venere D’Italia per l’eccellente performance, e la modella cantante Anna Ruggirello, in arte “Prisma”, accompagnata dalla maestra di canto Alba Catania.

La giuria è stata così composta:

Chiara Corrias, di Capo d’Orlando, Presidente, 1^ Miss Estate Orlandina 1997, informatrice scientifica che ha presentato il suo libro “Il bello e la bestia”;

Mary Di Giuseppe di Castelvetrano, docente in Scienze Motorie, segretaria;

Salvatore Scarvaci, di Rocca di Caprileone, decano dei coiffeur nebroidei;

Giada Basile, di Tortorici, studentessa e già “Miss Estate Orlandina 2024”;

Giuseppe Mulè, di Licata (AG), manager di Krizia Spettacoli; Marilù Trovato, di Capo d’Orlando, operatrice 118; Felice Sergi, di Sant’Agata Militello, pensionato;

Melissa Venuto, di Acquedolci, attrice e insegnante di sostegno.

Sono state inoltre premiate ad honorem: Veronica Mancani, di Sant’Agata Militello, con la fascia di “Miss Fashion”; Carla Cafarelli, di S. Agata Militello, con la fascia di “Miss Style”. Grande risalto ha ottenuto il balletto di sette elementi della scuola di ballo di Serena De Blasio che ha curato anche le coreografie della manifestazione. Un sentito ringraziamento è andato al team dei coiffeur composto dal “Jo’s Look” head creations di Capo d’Orlando e dall’Art Hair Director di Salvatore Scarvaci. Alla consolle e al piano-bar Enzo Cordici. Gli omaggi floreali sono stati offerti da “Gitto fiori” di Capo d’Orlando. I premi speciali sono stati offerti dal dott. Giuseppe D’Arienzo titolare della rinomata “Gioielleria D’Arienzo” di Castelvetrano.

Nella foto 1: 3^ class. Marika Salluzzo “Miss Saracena”, 1^ class. Eva Mangano “Miss Estate Orlandina”, 2^ class. Alessia Longetti “Miss Orlandina International”

Nella foto 2 tutte le finaliste Nazionali di Venere D’Italia:

5^ class. Martina Cascio “Miss Freedom in Tour”, 2^ class. Alessia Longetti “Miss Orlandina International”, 3^ class. Marika Salluzzo “Miss Saracena”, prof. Salvatore Ginevra Presidente della “New Production”, 1^ class. Eva Mangano “Miss Estate Orlandina”, 4^ class. Veronica Alioto “Miss Europe”, 6^ class. Miriam Lipari “Miss Cinema”, Ninì Sottile Presidente della “Freedom”.