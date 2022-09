Tre scuole coinvolte nella Rassegna Teatri di scuola

PARTANNA – Ha preso il via ieri sera (4 settembre) al Castello Grifeo di Partanna la rassegna ‘Teatri di scuola’, promossa dall’Amministrazione Comunale e inaugurata dallo spettacolo “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante, interpretato dai ragazzi dell’I.C. Capuana Pardo di Castelvetrano. Numeroso e caloroso il pubblico presente che ha salutato in piedi i giovanissimi attori tributando loro scroscianti applausi.

“Abbiamo voluto dar vita a quest’iniziativa culturale convinti che consentire ai giovani di fare teatro, di viverlo e crearlo, con il coordinamento artistico di Giacomo Bonagiuso – dice il sindaco Nicolò Catania – soprattutto dopo la pandemia che ha interrotto i contatti e la fisicità per lungo tempo, sia un modo importante per restituire ai giovani la fiducia nelle loro potenzialità. In collaborazione con l’Associazione Teatro Libero, dunque, al Castello e all’Auditorium Giacomo Leggio, diamo vita a questa prima edizione pilota per dare una vetrina ai giovani che faranno teatro nei loro Istituti”.

Tre i lavori e tre scuole coinvolte in questa prima edizione: l’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, “La storia della bambola abbandonata“, di Giorgio Strehler, che Massimo Pastore ha riadattato sulle corde dei giovani dell’Istituto “Giovanni XXIII” di Paceco e il musical “Il Re Leone“, messo in scena dai giovani dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Partanna, presso l’Auditorium Giacomo Leggio, e diretto da Roberto Messina.