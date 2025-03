Tre vittorie consecutive per il Trapani Shark

TRAPANI – Sembra, finalmente, passata la burrasca che ha colpito il Trapani Shark nel mese di Febbraio. Tre sconfitte, con l’esclusione al primo turno della Final Eight di Coppa Italia, avevano portato malumori e qualche piccolo dissidio tra presidenza, allenatore e tifosi.

Con la calma che da sempre lo contraddistingue, il coach Repesa è riuscito, però, a riorganizzare tutti i tasselli al posto giusto e, complice anche una ritrovata forma fisica dei giocatori, si è rivisto sul parquet il Trapani Shark versione deluxe che aveva stupito nella prima parte di stagione. Il croato ha dimostrato, ancora una volta, di avere le spalle grandi e non solo fisicamente. Con la sua esperienza, ed il lavoro in palestra, ha conquistato tre vittorie consecutive che hanno portato nuovamente la compagine granata a condividere la vetta della classifica insieme a Brescia, Bologna e Trento.

Salutato Tibor Pleiss, andato in prestito ai greci del Panathinaikos, la squadra ha inserito stabilmente in rotazione Gabe Brown con il risultato di riuscire a giocare ripetutamente in transizione e ad alta velocità, tratti ormai che contraddistinguono il DNA degli Shark. Da buon alchimista Repesa ha perfettamente unito i due eroi della scorsa promozione JD Notae ed il “professore” Horton con i nuovi acquisti, trasformando il roster in suo possesso in una spettacolare macchina da canestri. Rimane negli occhi dei tifosi trapanesi lo spettacolo vissuto sabato scorso (15 marzo), quando gli Shark hanno schiantato Trieste con il record di punti in un solo tempo (ben 70) e di assist (43) in serie A. Una partita terminata 131-88 dove il Trapani ha tirato da tre con una incredibile percentuale del 73%. Sarebbe riduttivo, però, soffermarsi solamente sui numeri ma il tecnico trapanese ha ben chiara la strada da percorrere “Questo è un gioco di squadra. Se non c’è alchimia non c’è gioco…costruirla richiede tempo, ma mantenerla richiede sacrificio. Ogni giocatore deve mettere da parte l’io per il noi”.

La parte difficile sarà ora mantenere questa costanza per il prosieguo del campionato. Bisognerà, infatti, farsi trovare pronti nel momento clou del campionato per evitare, come già successo nella Final Eight, di bruciare tutto il lavoro di una stagione al primo turno. Anche se alla prima apparizione in seria A dopo 30 anni, è inutile nascondersi, raggiunta già ora la matematica salvezza e con sole otto partite di campionato rimanenti, difficilmente non vedremo qualificarsi gli Shark ai playoff (sono accettati eventuali scongiuri da parte dei tifosi granata!). Intanto domenica 23 Marzo arriva a Trapani la Germani Brescia, una sfida che determinerà chi rimarrà al vertice della classifica almeno per un’altra giornata.

Alessandro Baroli