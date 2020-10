Trecento kit con dispositivi di sicurezza personale per i braccianti agricoli

CASTELVETRANO – Saranno consegnati oggi (22 ottobre) 300 kit contenenti dispositivi di sicurezza personale ai Centri per l’impiego di Campobello di Mazara e Castelvetrano da distribuire gratuitamente ai braccianti agricoli assunti regolarmente tramite gli stessi centri per l’impiego. I kit saranno consegnati al Direttore dell’ufficio provinciale del lavoro Vito Vanella. L’iniziativa è dell’Ebat Trapani (Ente […]

CASTELVETRANO – Saranno consegnati oggi (22 ottobre) 300 kit contenenti dispositivi di sicurezza personale ai Centri per l’impiego di Campobello di Mazara e Castelvetrano da distribuire gratuitamente ai braccianti agricoli assunti regolarmente tramite gli stessi centri per l’impiego. I kit saranno consegnati al Direttore dell’ufficio provinciale del lavoro Vito Vanella.

L’iniziativa è dell’Ebat Trapani (Ente bilaterale agricolo territoriale) insieme alle organizzazioni firmatarie del Contratto provinciale dei lavoratori agricoli (Cia Sicilia Occidentale, Coldiretti Trapani, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani).

“Con questa iniziativa, ampiamente concordata nel tavolo prefettizio per l’agricoltura – affermano i rappresentanti di Ebat Trapani, Cia Sicilia Occidentale, Coldiretti Trapani, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani – vogliamo mettere in luce ancora una volta come la sicurezza dei lavoratori e delle imprese deve essere sempre al primo posto, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando attualmente”.