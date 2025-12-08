Tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, prima la coppia Riolo-Catania

RAGUSA – Due giornate all’insegna dell’agonismo e dello sport con il pubblico numeroso che ha fatto da cornice all’incedere dei “Paladini del Volante”. Può riassumersi così la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, manifestazione organizzata da DLF Academy che ha segnato il ritorno dei rally in provincia di Ragusa. A imporsi a mani basse, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, sono stati Totò Riolo e Nicola Catania che hanno preceduto Maurizio Ciffo e Massimo Cambria, su una vettura gemella e Marco Nicoletti e Veronica Modolo, in gara con una Renault Clio Super 1600. E’ stata una gara avvincente il tredicesimo Rally del Barocco Ibleo, manifestazione organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa, che si è disputata nel capoluogo di provincia ibleo, sabato sei dicembre e domenica sette. Dopo quattordici anni d’assenza i rally sono tornati in provincia di Ragusa e lo hanno fatto con i “Paladini del Volante” che sono stati accompagnati da due ali di folla. Totò Riolo e Nicola Catania sono stati i migliori interpreti. Il pilota di Cerda, portacolori della CST Sport, in coppia con il suo navigatore di Partanna, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, è riuscito a centrare alla sua prima partecipazione alla gara ragusana un successo limpido e meritatissimo. Il tre volte vincitore della Targa Florio ha piazzato la sua stoccata vincente lungo la seconda tornata di prove di oggi, quando dopo essere passato a condurre ha staccato il resto della concorrenza. Alle spalle del duo di testa hanno trovato posto su una vettura gemella Maurizio Ciffo e Massimo Cambria. Il driver calatino, sette volte vincitore a Ragusa, dopo aver vinto il prologo notturno del sabato ha cercato di rintuzzare gli attacchi dei vincitori, ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca e ripiegare sulla piazza d’onore. Terzi, dopo una gara da incorniciare, hanno concluso Marco Nicoletti e Veronica Modolo che, a bordo di una Renault Clio Super 1600, hanno dato spettacolo e fatto registrare tempi da urlo. Un po’ in affanno sono apparsi Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati. I vincitori della scorsa edizione del Rally Valle del Belice, all’esordio su una acerba Lancia Ypsilon Rally4, hanno dovuto svezzare la vettura di Casa Lancia prima di poter esprimersi al meglio delle loro capacità. A completare il successo della famiglia Nicoletti ci hanno pensato il giovanissimo Carlo e Salvatore Cancemi che, dopo aver iniziato la loro competizione palesando noie all’idroguida della loro Peugeot 208 R2B, sono riusciti a risalire in classifica fino al quinto posto. Non hanno deluso le aspettative i veloci Emanuele D’Angelo e Paolo Celi che hanno conquistato, a bordo di una Renault Clio Rally5, la sesta posizione in classifica generale. La settima piazza è stata appannaggio di Giovanni Gurrieri e Asia Varvaro che sono stati anche i migliori tra gli equipaggi ragusani. Le restanti posizioni della Top Ten sono andate rispettivamente a Gaetano Terranova e Marco Cusimano, Giovanni Gatto e Vittorio Cutrone e agli esordienti in classe R5 Salvatore Vitale ed Enzo Mannina. La gara riservata alle storiche ha avuto in Gordon e Eros Di Prima, al via con una Ford Sierra Cosworth. Nella categoria Classic il successo è andato a Gerlando Sollano e Piero Alfano. Classifica generale 13° Rally del Barocco Ibleo 1) Riolo-Catania Skoda Fabia R5 EVO in 33’06”.7

2) Ciffo-Cambria Skoda Fabia R5 EVO a 35”.8

3) Nicoletti-Modolo Renault Clio Super 1600 a 1’03.5

4) Mistretta-Beninati Lancia Ypsilon Rally4 a 1’46”.3

5) Nicoletti-Cancemi Peugeot 208 R2B a 2’44”.4

6) D’Angelo-Celi Renault Clio Rally5 a 4’36”.6

7) Gurrieri-Varvaro Peugeot 208 R2 a 6’58”.6

8) Terranova-Cusimano Peugeot 106 R a 7’31”.9

9) Gatto-Cutrone Peugeot 208 R2 a 7’58”.1

10) Vitale-Marino Skoda Fabia R5 a 8’34.0