Trentaduesima edizione della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e il Campionato Siciliano, il 23 e 24 maggio

PARTANNA – Definito l’elenco degli iscritti all’edizione numero trentadue della Coppa Città di Partanna, gara organizzata dallo Sporting Club Partanna, valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano, che assegnerà anche i Memorial Antonino Cangemi e Giuseppe Vaccara. Il 23 e 24 maggio prossimi la cittadina della Valle del Belice, ospiterà i protagonisti degli slalom della stagione siciliana. A sfidarsi sul tracciato di 2 chilometri e 990 metri, che si snoda lungo la Strada Provinciale n° 26 Salaparuta-Partanna, ci saranno circa quaranta piloti. A determinare il vincitore della edizione numero trentadue saranno tre salite cronometrate, oltre alla ricognizione del tracciato che consentirà ai concorrenti di prendere confidenza con le quattordici postazioni di rallentamento poste sul percorso. Non sarà della partita Girolamo Ingardia, vincitore della scorsa edizione ma a contendersi la vittoria ci sarà un interessante gruppo di contendenti, capitanato dal padrone di casa Antonio De Giorgio, a bordo della sua Elia Avrio ST09, secondo lo scorso anno. A contendere il successo al partannese ci saranno Antonino Di Matteo, uno dei driver più in forma della stagione, già a due successi nell’annata con la sua Gloria C8 Suzuki. Con due Gloria B5 Suzuki, ci saranno Salvatore Catanzaro, sempre protagonista a Partanna e Francesco Bigione, in grande forma attualmente e infine, a bordo di una Bulla, Angelo Cucchiara. Le verifiche sportive e tecniche, che daranno ufficialmente il via alla due giorni dedicata ai motori sono in programma dalle 15:30 alle 19:00 di sabato 23 maggio, in Piazza Umberto I a Partanna. La premiazione si terrà 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso al Parco Archeologico di Contrada Stretto a Partanna. Ulteriori informazioni sulla competizione si possono attingere digitando: www.sportingclubpartanna.com.