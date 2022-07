Tributo a Franco Battiato lunedì 1 agosto

MARSALA – Si chiama “Avrò cura di te”, il tributo a Franco Battiato, organizzato dalla Power Sound Service, con la direzione artistica di Filippo Peralta, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’associazione Giva Delegazione Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala, in programma per lunedì 1 agosto alle […]

MARSALA – Si chiama “Avrò cura di te”, il tributo a Franco Battiato, organizzato dalla Power Sound Service, con la direzione artistica di Filippo Peralta, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’associazione Giva Delegazione Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala, in programma per lunedì 1 agosto alle ore 22 in piazza Francesco Pizzo. Ad esibirsi sarà la cover band composta da Peppe La Commare (voce) Gianfry Parrinello (tastiere), Francesco Virgilio (batteria) Francesco Di Giovanni (chitarre) e Leo De Santi (basso).

“Realizziamo un progetto che ci sta particolarmente a cuore – dice Filippo Peralta – dedicato al musicista catanese tra i più influenti degli ultimi 50 anni in Italia. Già in occasione della VII edizione del ‘Premio 91025’ – il Premio della Città di Marsala, organizzata dalla mia Associazione il 21 novembre 2021 al teatro Impero, ho voluto un tributo musicale al maestro Battiato, eseguito da Laco La Commare e la sua band, che hanno incantato il numeroso pubblico. Adesso, con l’esibizione di musicisti del territorio, renderemo omaggio all’eclettismo del Maestro scomparso lo scorso anno di fronte a una delle più importanti opere artistiche della nostra città. Abbiamo voluto farlo in un luogo ‘diverso’, dove verrà allestita una platea di fronte alla fontana, con l’idea che tutta la città deve godere di iniziative culturali, per valorizzare ogni luogo di prestigio, non concentrando tutto sempre negli stessi siti”.

Lo spettacolo è gratuito.