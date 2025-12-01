Trionfa la grande musica al Sollima: l’Aura Trio incanta

MARSALA – L’atmosfera raccolta e intima del Teatro Eliodoro Sollima ha fatto da cornice perfetta ieri sera (30 novembre) al raffinato concerto dell’Aura Trio. Le attese del pubblico sono state ampiamente superate da un’esecuzione che ha toccato vertici di equilibrio tecnico e profondità emotiva, confermando la statura artistica di un ensemble ormai rodato. Il sodalizio, formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte, ha incantato una platea attenta e partecipe, riscuotendo ampi e meritati consensi al termine di ogni brano. L’evento, inserito nella stagione promossa dall’Accademia Beethoven con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato allo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e del Comune di Marsala, ha dimostrato ancora una volta l’impegno costante dell’istituzione nel portare proposte di alto livello nel territorio, arricchendone il panorama culturale.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre alle ore 18:00, sempre al Teatro Sollima, con “Armonie e Swing”, un raffinato viaggio tra jazz e melodie avvolgenti affidato alla voce e al flauto di Giuliana Pantaleo e alla chitarra di Giuseppe Gambino.

La stagione troverà il suo culmine festivo con il tradizionale e sempre atteso Concerto di Capodanno, in programma sabato 3 gennaio alle 18:00 al Teatro Impero. L’evento, apre il nuovo anno dell’Accademia Beethoven all’insegna della bellezza e dell’armonia. Si annuncia una serata particolarmente grandiosa al Teatro Impero quando sul palco saliranno 50 orchestrali, accompagnati da un corpo di ballo in abiti storici, per uno spettacolo di rara suggestione e impatto visivo. I biglietti per questo primo grande evento del 2026 sono già in vendita sulla piattaforma Tickettando e presso la biglietteria fisica de I Viaggi dello Stagnone a Marsala.