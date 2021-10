Trofeo Optimist Kinder 2021: conquistano il podio i timonieri della Società Canottieri Marsala

MARSALA – Nel weekend appena trascorso si è svolta a Genova la tappa conclusiva del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. Numeri da record per l’edizione di quest’anno, con circa 800 atleti e 120 circoli provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Società Canottieri Marsala ha partecipato a tutte le tappe in programma con […]

MARSALA – Nel weekend appena trascorso si è svolta a Genova la tappa conclusiva del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. Numeri da record per l’edizione di quest’anno, con circa 800 atleti e 120 circoli provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Società Canottieri Marsala ha partecipato a tutte le tappe in programma con la sua squadra Optimist, accompagnata dai tecnici Mario Noto e Giuliana Liuzza, facendosi sempre valere sia nelle regate riservate alla categoria Cadetti sia tra gli Juniores.

In particolare, la V tappa appena conclusa è stata vinta da Filippo Noto, nella categoria Cadetti, mentre tra gli Juniores Giorgia Tumbarello si è posizionata al primo posto femminile.

Al termine di questo circuito nazionale, che ha visto lo svolgimento di cinque tappe in totale: la prima a Campione, la seconda a Marina di Ragusa, la terza a Bari, la quarta a Follonica e la quinta a Genova, i timonieri della Società Canottieri Marsala sono stati premiati per i loro meriti, salendo sul podio con un meritato 3° posto assoluto per Vittorio Lentini e 4° posto per Filippo Noto, nonché 1° tra i 2012, nella categoria Cadetti; mentre tra gli Juniores: 3° posto assoluto per Yusei Castroni e 4° posto per Giorgia Tumbarello, che ha conquistato il 1° femminile.

Il Trofeo Kinder quest’anno ha voluto sensibilizzare il mondo della vela riguardo al tema della diminuzione dell’impatto ambientale delle regate, invitando i giovani velisti a non disperdere la plastica nell’ambiente e nel mare. L’edizione 2021 della manifestazione è stata promossa dall’Associazione Italiana Classe Optimist, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i circoli affiliati FIV.