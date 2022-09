Tuna Fish Fest: lunedì conferenza stampa di presentazione

TRAPANI – Lunedì 19 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì, a Trapani, si svolgerà la conferenza di presentazione del Tuna Fish Fest 2022, un format caratterizzato da prodotti editoriali di natura enogastronomica volti alla promozione del tonno che andranno trasmessi sul web e in tv. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica […]

TRAPANI – Lunedì 19 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì, a Trapani, si svolgerà la conferenza di presentazione del Tuna Fish Fest 2022, un format caratterizzato da prodotti editoriali di natura enogastronomica volti alla promozione del tonno che andranno trasmessi sul web e in tv.

Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di una tradizione attraverso il digitale ma anche attraverso iniziative dal vivo.

Dal 19 settembre al 31 ottobre video ricette e show cooking online con protagonista il tonno. Ed ancora l’iniziativa degli open restaurant con la collaborazione di tre ristoranti della città di Trapani che consentiranno, in alcune serate, di degustare succulenti menu a tema. Concorsi e premi per gli studenti delle scuole, presentazioni di libri: tutto questo sarà Tuna Fish Fest.

I prodotti editoriali saranno trasmessi sul sito internet www.tunafishfest.it, sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube di Tuna Fish Fest e sulle testate giornalistiche Prima Pagina Trapani, Alpa Uno, Egnews e La Tr3.

Alla conferenza di presentazione, moderata dalla giornalista Claudia Parrinello, interverranno Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì, assessore alla cultura del Comune di Trapani, Ignazio Monterosso, Funzionario direttivo del Dipartimento della Pesca Mediterranea – Regione Siciliana, Paolo Gennusa, amministratore della Bottarga di Tonno Group – Mare Puro, Rocco di Marzo, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Trapani, Rosi Napoli, presidente di ART (Associazione Ristoratori Trapanesi) Pina Mandina, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, Filippo Cirinesi, Direttore dell’Ente di Formazione e Istruzione Professionale “Futura”, Anna Maria Di Marzo, dirigente dell’Istituto Giuseppe Mazzini, Vincenzo Bulgarella di Tentazioni di Gusto.

La conferenza sarà trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale YouTube del Tuna Fish Fest e sul sito www.tunafishfest.it.

Tuna Fish Fest è un progetto finanziato dall’ Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale, Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, nell’ambito della Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del PO FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura 2014-2020), ed è frutto di un partenariato di progetto fortemente voluto dall’Associazione “Bonagia Eventi e Promotion” che vede come capofila “La Bottarga di Tonno”, azienda di Custonaci specializzata nei prodotti a base di tonno e pesce spada con il marchio “Mare Puro”, ed ancora tra i partner istituzionali il Comune di Trapani, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio, l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini”. Il partenariato si arricchisce della partecipazione del Centro Studi Dino Grammatico, dell’associazione provinciale “Cuochi e Pasticceri Trapanesi” e dell’Associazione Ristoratori Trapanesi. Collaborazioni e sponsor: Ente di Formazione e Istruzione Professionale “Futura”, Ottica Lillo Catello.