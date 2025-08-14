Turismo: Confimprenditori, “Istituire subito la mancia digitale esentasse”

ROMA – “La desertificazione delle spiagge italiane è solo la punta dell’iceberg di una crisi molto più profonda che sta colpendo le nostre piccole e medie imprese. Caro energia, pressione fiscale insostenibile, burocrazia soffocante, calo del potere d’acquisto delle famiglie e concorrenza internazionale aggressiva stanno erodendo, stagione dopo stagione, la capacità delle nostre aziende di resistere e competere. Servono misure immediate e strutturali per sostenere il lavoro e la produttività delle PMI. E tra queste proponiamo di partire subito con l’introduzione della mancia digitale esentasse per il settore turistico e della ristorazione”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“La proposta che abbiamo elaborato, e che presenteremo a settembre sotto forma di proposta di legge, prevede che al momento del pagamento elettronico il cliente possa aggiungere volontariamente una mancia compresa tra il 5% e il 20% del conto, interamente destinata al personale e non soggetta a tassazione. Si tratta di uno strumento moderno e trasparente che premia chi lavora bene, incentiva la qualità del servizio e fornisce un sostegno diretto ai redditi dei lavoratori in un momento di forte difficoltà. Una proposta che premia il merito e incentiva la qualità del servizio e del lavoro, per cui siamo certi avrà anche il sostegno della Cgil. Il turismo e la ristorazione sono parte integrante dell’identità e della ricchezza dell’Italia ma senza interventi concreti rischiamo di perderne una fetta importante. Per questo siamo pronti anche a un incontro immediato a Roma con la politica e le parti sociali, per aprire un tavolo di confronto e discutere la nostra proposta”.