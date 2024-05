Tutela dei giornalisti e promozione della libertà dei media: Entrano in vigore nuove regole

ROMA – La settimana scorsa sono entrati in vigore due atti legislativi dell’UE che garantiranno una maggiore protezione dei giornalisti e sosterranno ulteriormente la libertà dei media:

-Il 6 maggio 2024 sono entrate in vigore le nuove norme contro le cause strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP), che forniscono ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani gli strumenti per contrastare i procedimenti giudiziari abusivi.

-Il 7 maggio 2024 è entrata in vigore la Legge europea sulla libertà dei media (European Media Freedom Act). La legge sostiene l’indipendenza editoriale e il pluralismo dei media, migliora la trasparenza e l’equità e promuove una migliore cooperazione tra le autorità dei media attraverso un nuovo Consiglio europeo per i servizi dei media.

Queste iniziative fanno parte di una strategia europea per i media, basata sul Piano d’azione europeo per la democrazia e sul Piano d’azione per i media e gli audiovisivi. Un recente studio mostra inoltre che i Paesi dell’UE stanno facendo progressi nell’attuazione della raccomandazione della Commissione sulla protezione, la sicurezza e la responsabilizzazione dei giornalisti. Le nuove norme contribuiranno a garantire che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro in un panorama mediatico sano.