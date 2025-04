Tutela del centro storico: il plauso di Confcommercio Palermo

PALERMO – Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, registra con soddisfazione il via libera della Giunta di Palermo all’applicazione del cosiddetto “decreto Franceschini” che, di fatto, introduce importanti restrizioni per la tutela e valorizzazione del centro storico.

“È un risultato importante per la visione di uno sviluppo urbano che tuteli l’identità storica e culturale della nostra città, contrastando la desertificazione commerciale e l’omologazione dei servizi troppo sbilanciati da anni sul settore del food – commenta la Di Dio -. Già da anni Confcommercio Palermo porta avanti una battaglia per promuovere regole chiare e strumenti efficaci in grado di garantire equilibrio, qualità, sostenibilità e armonia tra le attività economiche, le legittime esigenze dei residenti e il patrimonio storico monumentale. Diamo atto all’amministrazione comunale di avere saputo ascoltare le nostre istanze: questo risultato è un segnale concreto verso la valorizzazione del commercio di vicinato e il decoro della città”.

“Confcommercio – conclude la Di Dio – continuerà a essere parte attiva del confronto, portando la voce degli operatori che, ogni giorno, investono e credono nel centro storico. Solo così potremo coniugare tutela e sviluppo, bellezza e vivibilità, memoria e futuro”.