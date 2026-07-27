“Tutti in …Redazione!”: A Castelvetrano i giovani giornalisti dell’I. C. “Lombardo Radice -Pappalardo” raccontano la scuola e il territorio

CASTELVETRANO – Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il progetto “Tutti in …Redazione!”, l’iniziativa didattico-laboratoriale dell’I. C. “Lombardo Radice -Pappalardo”, che ha visto i ragazzi della scuola diventare veri e propri “cronisti” del proprio tempo e del territorio. Svoltosi nell’anno scolastico 2025/2026, nei mesi da marzo a giugno, il percorso si integra perfettamente con la visione espressa nel P.T.O.F. dell’Istituto: promuovere una scuola aperta al dialogo, dinamica e fortemente legata alla comunità locale. Attraverso il metodo della ricerca-azione e dell’apprendimento cooperativo, gli studenti non si sono limitati a ricevere nozioni, ma hanno imparato ad analizzare e a raccontare gli eventi, le attività, i progetti scolastici e i successi ottenuti dalla scuola, anche in campo concorsuale e sportivo, valorizzando al contempo l’uso delle nuove tecnologie. Il progetto ha previsto la realizzazione di due distinti laboratori per favorire la continuità didattica: uno rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado guidato dai docenti Crocetta Armata e Giuseppe Salluzzo, e un altro dedicato alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, guidato dalle docenti Donatella Giambalvo e Rosa Lisciandra.

Il percorso formativo ha previsto la guida di alunne e alunni nel lavoro giornalistico: dall’acquisizione dei concetti chiave dell’informazione, alla struttura di un giornale, alla digital literacy e alla lotta alle fake news, passando attraverso le tecniche dell’intervista e la fase di stesura dei testi, correzione delle bozze e cura della grafica.

La redazione finale del giornalino premia la grande partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai ragazzi, che hanno visto potenziate le loro competenze comunicative, analitiche e digitali, ma anche il lavoro di squadra e l’approccio laboratoriale che hanno permesso a ciascun alunno di esprimere i propri talenti e di sperimentare il valore della collaborazione: un’esperienza che lascia ai ragazzi non solo una maggiore consapevolezza dei mezzi d’informazione, ma anche l’orgoglio di aver dato voce alla propria scuola e alla propria città con sguardo critico e maturo senso di cittadinanza.

Il giornalino scolastico sarà consultabile e scaricabile al seguente link: Giornalino_ICPappalardo 2025_26