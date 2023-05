“Tutti in…redazione” Piccoli giornalisti in azione!

CASTELVETRANO – Nelle giornate di martedì 9 e venerdì 12 maggio gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” che, nel corrente anno scolastico, partecipano al progetto di Istituto “Tutti in..redazione!” per la realizzazione del giornalino, “Pappalardo News – Notizie in corsa!”, classi IV e V della Scuola Primaria e classi I e II della […]

CASTELVETRANO – Nelle giornate di martedì 9 e venerdì 12 maggio gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” che, nel corrente anno scolastico, partecipano al progetto di Istituto “Tutti in..redazione!” per la realizzazione del giornalino, “Pappalardo News – Notizie in corsa!”, classi IV e V della Scuola Primaria e classi I e II della Scuola Secondaria di 1° grado del plesso “V. Pappalardo”, si sono trasformati in inviati speciali.

Nell’ambito delle attività didattiche inerenti il progetto, hanno avuto l’opportunità di visitare due siti di rilievo della nostra Città, il Liceo classico “G. Pantaleo” e il Parco archeologico di Selinunte.

Gli alunni, dopo una prima fase di preparazione relativa alle notizie sui siti da visitare, si sono resi protagonisti attivi degli eventi trasformandosi da spettatori a veri e propri piccoli giornalisti, proponendosi nelle vesti di inviati, fotografi e intervistatori. In entrambe le visite, infatti, i nostri giornalisti in erba hanno incontrato, al Liceo classico, la prof.ssa Vitalba Ingrassia e l’alunno Flavio Errante, e al Parco archeologico il sig. Vito Salluzzo e il direttore dott. Felice Crescente, che li hanno guidati e informati e che con interesse si sono prestati alle interviste dei nostri ragazzi. La partecipazione alle due attività, finalizzata tanto alla valorizzazione del patrimonio storico – artistico della nostra città quanto alla formazione culturale dei giovani attraverso una didattica attiva e inclusiva che li vede costruttori del loro apprendimento, ha avuto grande riscontro negli alunni e grande è stato l’entusiasmo manifestato dai nostri piccoli giornalisti per le due attività proposte dai docenti referenti del progetto.