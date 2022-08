Tutto pronto a Partanna per la 2^ Notte Bianca dell’estate, con Lello Analfino e Lidia Schillaci

PARTANNA – Tutto pronto a Partanna per la 2^ Notte Bianca dell’estate, che si svolgerà ancora tra piazza Falcone e Borsellino e corso Vittorio Emanuele, con ingresso libero. L’evento si estende a tutto il corso Vittorio Emanuele in una “Notte delle Arti e dei Mestieri”, e avrà il clou a mezzanotte quando si esibiranno in […]

PARTANNA – Tutto pronto a Partanna per la 2^ Notte Bianca dell’estate, che si svolgerà ancora tra piazza Falcone e Borsellino e corso Vittorio Emanuele, con ingresso libero. L’evento si estende a tutto il corso Vittorio Emanuele in una “Notte delle Arti e dei Mestieri”, e avrà il clou a mezzanotte quando si esibiranno in concerto in piazza Falcone e Borsellino Lello Analfino, noto cantautore siciliano, leader dei Tinturia, che ha inventato un genere proprio tra pop, rock, ska, rap, reggae e folk, e Lidia Schillaci, artista eclettica, dalla voce graffiante, ma di una nitidezza e limpidezza capaci di far vibrare le corde delle emozioni. I due talenti siciliani si esibiranno nella piazza dove già nei giorni scorsi Francesco Renga ha attratto circa 20 mila persone provenienti da tutta la Sicilia Occidentale. Tra libri, musica, teatro e manifestazioni che mettono al centro le tipicità e le eccellenze partannesi, prosegue così la XX edizione di Artemusicultura, fiore all’occhiello degli spettacoli a carattere regionale. A partire dalle ore 18 e fino alle 4 del mattino, così come per la Notte del 13 luglio, dei bus navetta saranno a disposizione dei partecipanti, da piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato) al centro storico.