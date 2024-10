Tutto pronto per la seconda edizione del Trapani Beer Fest

TRAPANI – vTutto pronto per la seconda edizione del Trapani Beer Fest, evento gratuito dedicato alla birra artigianale, al cibo e alla musica. Si terrà dal 4 al 6 ottobre 2024 nella parte pedonale di piazza Vittorio Emanuele a Trapani.

Durante i tre giorni del festival, i visitatori potranno degustare birre artigianali di alta qualità prodotte da birrifici locali e nazionali, accompagnate da delizie gastronomiche siciliane. Il festival offrirà anche esibizioni musicali.

Venerdì apriranno il duo acustico Noce/Schifano, seguiti dai Super Sonic (Tribute Band degli Oasis) e Riccardo Simoncelli e la sua band. Sabato arriva la musica di dj Vince, gli EXIT (Tribute Band degli U2) e il rock graffiante degli Euphorica. Domenica si chiude con i Tamurria (Tribute Band dei Litfiba/Piero Pelù) e lo swing dei Al and the Dirty Shakers.

L’edizione precedente ha registrato un grande successo, con oltre 30.000 visitatori e 8.000 litri di birra spillati. Quest’anno, l’evento punta a superare questi numeri, promuovendo il consumo responsabile con lo slogan “Bevi responsabilmente”. La volontà è quello di creare un vero e proprio pub inglese a cielo aperto.

Il Trapani Beer Fest si distingue anche per l’attenzione all’ambiente, utilizzando bicchieri eco green riutilizzabili per ridurre i rifiuti di plastica. L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare le produzioni locali e incentivare il turismo gastronomico nella regione.

L’evento è organizzato dall’associazione Nerd Attack ETS in collaborazione con il Comune di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese.