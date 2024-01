MARSALA – Giovedì 25 gennaio a Marsala presso Villa Favorita Resort, dalle 8,30 alle 17.30 si aprira’ la IV edizione di Energy Conference di Energia Italia. In questa edizione particolare in cui inizieranno i festeggiamenti per il 20esimo anno di Energia Italia, si fara’ il bilancio di come è cresciuto il fotovoltaico nell’ultimo ventennio in Sicilia, nel nostro Paese e nel mondo, insieme a tutte le parti, le istituzioni della filiera e gli ordini professionali.