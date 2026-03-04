Tutto pronto per lo spettacolo “Camicette Bianche – Il Musical”

MARSALA – Il 6 marzo 2026 il Teatro Impero di Marsala accenderà le luci su uno degli spettacoli più intensi della stagione teatrale. Arriva “Camicette Bianche – Il Musical”, scritto, diretto e musicato da Marco Savatteri. Un’opera che attraversa la memoria, scuote le coscienze e parla al presente con una forza rara.

L’evento è organizzato da HE Eventi, realtà nata dall’esperienza dell’Handball Erice e oggi impegnata nella costruzione di un calendario culturale che unisce teatro, letteratura e impegno sociale. Non una semplice serata di spettacolo, ma un appuntamento che punta a lasciare traccia.

Tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo, “Camicette Bianche” è un racconto corale che riporta al centro la storia vera di Clotilde Terranova, giovane sartina siciliana rimasta vittima dell’incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York nel 1911. Ventuno performer in scena per ricostruire il viaggio dei migranti siciliani verso l’America dei primi del Novecento. Speranze. Sacrifici. Sogni spezzati.

La musica è parte viva della narrazione. Canti popolari, brani italiani riletti in chiave teatrale, suggestioni italo-americane. Un impianto emotivo potente che trasforma la memoria in esperienza collettiva. Il tema dell’emigrazione si intreccia con una denuncia chiara contro ogni forma di violenza di genere, restituendo attualità a una vicenda che appartiene alla storia ma parla direttamente al nostro tempo.

I biglietti per “Camicette Bianche – Il Musical” sono disponibili sui circuiti ufficiali e su TicketOne. Marsala si prepara a una serata che promette emozione e consapevolezza. Una storia siciliana diventata universale.