Tutto pronto per l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest e il Live Beer – Live music & craft beer

San Vito Lo Capo – È terminato il conto alla rovescia: domani – mercoledì 12 ottobre – si aprirà ufficialmente l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest. Una vera e propria festa che enfatizza tutti gli sport e le attività da svolgere all’area aperta. Triathlon, Mountain Bike, Sup, Water Bike, Climbing, Kite Surf, Trial Trekking, Diving, Frisbee e tante altre attività animeranno la stupenda San Vito Lo Capo. L’evento è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la associazione Kubo Event. Si inizia domani pomeriggio con il Kite Surf, il Sup, il Water Bike e il Diving sulla spiaggia e il climbing a piazza Santuario dove sarà istallata la torre didattica. La sera le attività diventano notturne sempre nel massimo del rispetto della natura e della sicurezza. Le attività si svilupperanno fino a domenica 16 ottobre.

Giovedì, invece, vedrà il suo debutto il Live Beer – Live music & craft beer che si svolgerà sempre a San Vito Lo Capo tra il 13 e il 16 ottobre. La birra artigianale è la regina della manifestazione ma non solo: musica dal vivo, cooking show, laboratori, il concorso “Luppolo d’Oro” e il seminario “C’è un ruolo dell’orzo nella Birra Artigianale?”. Ogni sera sarà animata da spettacoli diversi: dal Dj set di RMC101, al live de I Cantunera e le esibizioni di Clan Zero e City of Light. Anche questo secondo evento nasce dalla collaborazione tra Kubo Eventi e il Comune di San Vito Lo Capo.