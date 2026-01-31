Twirling. Per le Libellule Italia Marsala il sogno europeo in Olanda è ora realtà

MARSALA – Il sogno europeo, accarezzato da tanto tempo, è finalmente pronto a materializzarsi quanto prima. L’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala ha infatti conquistato il pass per partecipare all’European Technical Championship di Twirling (il Campionato continentale per Specialità tecniche, che metterà a confronto le migliori realtà del momento), in programma sotto l’egida della Federazione internazionale ITBF ad Eindhoven, in Olanda, dal 1° al 5 aprile prossimi. Sono tre, in particolare, gli atleti chiamati a rappresentare la società con al timone il presidente Mattia Galuppo agli europei ospiti nei Paesi Bassi.

Si tratta della piccola Gaia Pipitone e dei fratelli Greta e Leo De Marco, tra le “punte di diamante” del sodalizio marsalese capitanato sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile. Tutti hanno guadagnato la qualificazione all’Europeo di Eindhoven dopo essersi posti ulteriormente in luce (come diverse altre compagne di squadra) nel Campionato italiano per Specialità tecniche di Twirling, disputato recentemente al PalaEstra Mens Sana di Siena. Un risultato storico per Le Libellule Marsala, che vedono così riconosciuti il lavoro ed i sacrifici svolti quotidianamente in palestra.

Vanno inoltre riconosciuti i meriti delle altre “libelluline” presenti al Campionato italiano Specialità tecniche Twirling di Siena. La Dance Twirl Team livello A (un progetto di squadra denominato “To be loved”, nato lo scorso anno in simbiosi con la società Le Farfalle di Mazara del Vallo e già laureatosi campione regionale nel dicembre scorso) ha conquistato la prestigiosa medaglia d’argento ed il titolo di team vice campione italiano grazie anche alle prestazioni delle marsalesi e petrosilene Ginevra Monteleone, Adele Genovese, Chiara Parisi e Greta De Marco, parimenti premiate con le colleghe mazaresi.





