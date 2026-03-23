Twirling. Tantissime medaglie per le Libellule di Marsala nella prima Regionale a Patti. Argento in serie A in Piemonte per l’esordiente Leo De Marco

MARSALA – Ancora una straordinaria “messe” di vittorie e di podi per l’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala, che ha fatto rientro in città con un bottino globale di 36 medaglie di ogni foggia e metallo dalla trasferta di Patti, in territorio di Messina, in occasione della 1a Fase (Prova) del Campionato regionale Twirling Sicilia serie B/C e Coppa Italia 2026. Una prova di assoluto carattere per l’unico atleta e per le ginnaste (in totale 48 tesserati) in gara per la società presieduta da Mattia Galuppo e guidata sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile, a sua volta collaborata dal tecnico di base Giovanna Giordano e dalla vice allenatrice Lucrezia De Vita.

Sul parquet del PalaSerranò, nella gara sapientemente organizzata dalla società Medea Twirling Siracusa, in sinergia con il Comitato regionale FITw Sicilia diretto da Roberto Arsì e le società locali Onda Sport e Meeting2, Le Libellule Marsala hanno conquistato ben 14 medaglie d’oro, 13 d’argento e 9 di bronzo, cui va aggiunto il positivo debutto assoluto delle piccole atlete della nuova squadra agonistica, alcune tra le quali subito a podio. Confermata la forza di squadra espressa dalla collaborazione già consolidata tra Le Libellule e Le Farfalle Mazara del Vallo (capitanata dal tecnico FITw Tiziana Barbera), mentre ha immediatamente prodotto frutti l’altra sinergia (questa volta molto più recente) tra le marsalesi e la società Venus di Trapani (che annulla di fatto, per una volta, la rivalità sportiva esistente da tempo tra le due città), a sua volta coordinata dal tecnico FITw Ida Bruno.

A conseguire nel Messinese le 14 medaglie d’oro (che rappresentano sin da adesso un ottimo viatico per la conquista di altrettanti titoli regionali, in vista della seconda prova regionale in programma sempre a Patti l’11 e 12 aprile) sono stati in modo particolare le esperte Lucrezia De Vita (nella specialità X-Strut Senior A), Chiara Parisi (X-Strut Junior A), Chiara Chibbaro (Freestyle Junior A), Marta Sciacca (Freestyle Senior B), Greta De Marco (Solo Youth B 2012) e Leo De Marco (Solo Youth Maschile A). L’undicenne atleta che vive con i genitori a Strasatti di Marsala ha nel frattempo brillantemente debuttato nella Serie A di Twirling, conquistando già una medaglia d’argento ed il conseguente secondo posto nella gara di specialità ospite sul parquet di Cantalupa, nel Torinese. Leo è attualmente il più piccolo ginnasta per età tra i presenti di categoria nella prova riservata alla massima specialità.

Altre medaglie d’oro nel Regionale di Patti portano la firma delle esordienti Carola Lamantia (nella specialità Solo Cadetti 2017-2018 Beginners, dove ha regolato otto concorrenti, tra cui le giovanissime compagne di colori Clarissa Sorrentino, argento ed Ariel Guastella, bronzo, per una “tripletta” tutta Le Libellule), Martina Giacalone ed Emma Macarie, queste impegnate insieme nel Duo Cadetti Beginners, oro davanti alle compagne di colori e già citate Carola Lamantia e Clarissa Sorrentino, piazza d’onore sempre nel Duo Cadetti nonché a Chiara De Dia ed Adele Russo, medaglia di bronzo per una nuova storica “tripletta” tutta Le Libellule nel Duo Cadetti Beginners. Un altro oro di valore è stato portato a Marsala in coppia dalle “navigate” Greta Angelo e Sara Pipitone, capaci di imporsi al culmine di una buonissima prova nel Duo Junior Beginners, ancora davanti alle compagne di squadra petrosilene Alessia Giacalone e Mariagrazia Pantaleo, argento ed a Gioia De Dia e Sara Scavone, a completare il podio per un’ennesima, incredibile, tripletta sportiva targata Le Libellule Marsala.

Menzione a parte per la piccola Gaia Pipitone, autentica ‘mattatrice’ nella prima prova di Patti, tra le “punte di diamante” del sodalizio lilybetano, con due medaglie d’oro e altrettanti argenti appuntati sul petto. Vittorie assolute nelle categorie Freestyle Solo Cadetti C (dove ha dominato regolando altre otto avversarie) e 2 Bastoni Cadetti A; argenti nel Solo Cadetti A ed in coppia con Anna Genovese nel Freestyle Pair Junior C. I rimanenti tre ori a Patti sono stati conquistati a squadre, precisamente dal Twirl Team Junior B (composto da Sara Pipitone, Greta Angelo, Ginevra Monteleone, Chloe Gerardi, Sara Sciortino e Clara Sciacca), dal Twirl Team Senior B (formato da Marta Sciacca, Chiara Chibbaro, Chiara Parisi, Adele Genovese, Dijamila Musella, Lucrezia De Vita e Greta De Marco), nonché dall’Artistic Group Junior B, che vede gareggiare in coreografia comune ginnaste de Le Libellule Marsala e Venus Trapani.

Nella prima Fase del Campionato regionale di Patti, si sono altresì messe in luce, con altrettante medaglie d’argento, le marsalesi Marta Sciacca (doppio secondo gradino sul podio nelle categorie Solo Senior B e 2 Bastoni Senior B), la sorella Clara Sciacca (Solo Junior B), Ginevra Monteleone (Freestyle Youth A), Chiara Chibbaro (2 Bastoni Junior A, per lei anche un bronzo, nel Solo Junior A), l’esordiente Adele Giannone (seconda classificata nel Freestyle Youth Beginners) e le due “veterane” Lucrezia De Vita e Dijamila Musella (in coppia nel Freestyle Pair Senior C). Argento, infine, anche a squadre, grazie al Dance Twirl Team Junior B Marsala, composto da giovanissime debuttanti nella specialità, naturalmente su un livello agonistico.

Naturalmente, uguale risalto meritano le medaglie di bronzo, conquistate, oltre alle già citate sopra, pure dall’esordiente Sofia Licari (nella specialità Solo Cadetti 2016 Beginners), dalla rediviva ed esperta Costanza Lipani (X-Strut Junior B), da Sara Mannone (duplice terzo gradino sul podio per lei, nel Freestyle Solo Junior B ed in coppia con il citato Leo De Marco, nel Freestyle Pair Junior B). Altro bronzo a Patti, infine, per la squadra Freestyle Team Senior B, con coreografia comune composta da atlete de Le Libellule e de Le Farfalle Mazara. Nelle prime sei posizioni in altre categorie si sono poi piazzate Ariel Guastella, Alessia Giacalone, ancora Greta Angelo, Ginevra Monteleone, Chiara Parisi, le coppie Pantaleo-Parrinello e Renda-Rappa, Maria Palma, Sophie Marceca, di nuovo Clara Sciacca, Sara Pipitone, Dijamila Musella e Adele Genovese, il duo Ciminelli-Fazio, la piccola Aurora Angelo, Greta De Marco, Sara Giacalone, Mariagrazia Pantaleo, il duo Giorlando-Guarrato, le citate Chloe Gerardi, Sara Sciortino e, nella competizione a squadre, il Dance Twirl Team Junior B con base a Petrosino. Classificate a Patti, infine, pure le atlete Sofia Desyree Ingoglia, Sofia Maria Frazzitta, Sonia Mannone e Gaia Licari.

L’A.S.D. Le Libellule Italia Marsala si prepara nel frattempo al prossimo appuntamento internazionale con il Twirling, al quale si è guadagnato l’accesso con tre atleti. Gaia Pipitone, duplice campionessa regionale in carica ed i fratelli Greta e Leo De Marco, anche loro campioni regionali della specialità 2025, si apprestano infatti a preparare le valigie in vista dell’European Technical Championship di Twirling (ossia il Campionato continentale per Specialità tecniche, che mette a confronto le migliori realtà del momento), in programma sotto l’egida della Federazione internazionale ITBF ad Eindhoven, in Olanda, dal 1° al 5 aprile prossimi. Tutti hanno guadagnato la qualificazione all’Europeo ospite nei Paesi Bassi dopo essersi posti in luce nel Campionato italiano Specialità tecniche di Twirling, disputato di recente al PalaEstra Mens Sana di Siena.