Uciim e Fidapa unite per un corso di prima alfabetizzazione di italiano per le donne ucraine ospitate a Partanna

PARTANNA – Le sezioni cittadine dell’Uciim e della Fidapa, Associazioni che si propongono la protezione, la cura e la formazione della persona, dal 6 aprile al 27 maggio, hanno progettato e realizzato un Corso di prima alfabetizzazione di italiano per le donne ucraine ospitate dalle famiglie partannesi. Gli incontri si sono svolti il mercoledì e il venerdì pomeriggio nei locali della Chiesa Madre siti in Corso Vittorio Emanuele e hanno visto avvicendarsi numerosi volontari desiderosi di facilitare la comunicazione in italiano a queste donne. Esprimere e comunicare i propri bisogni fondamentali in italiano è stato lo scopo principale del progetto; molteplici sono state le attività che non hanno riguardato solo l’aspetto didattico ma soprattutto la sfera emotivo-relazionale. È stato previsto in contemporanea un laboratorio ludico-espressivo per i piccoli ucraini in modo da consentire alle mamme di frequentare con serenità, a cura delle insegnanti M. Romeo, A.C. Piazza, V. Milano. Negli ultimi incontri si è sottoscritto un patto di comunità con il dirigente Giuseppe Inglese dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna che ha permesso alle donne ucraine di gestire le proprie emozioni e il trauma che stanno vivendo con attività di danza-terapia proposte dalla dott.ssa Antonella Bianco. “Cercare di portare conforto e ben-essere a queste persone che vivono purtroppo questo profondo disagio è stata la nostra priorità”, ha affermato la Presidente Loredana La Rocca. “Il regalo più bello di questa esperienza è stato quello di esserci arricchiti vicendevolmente in uno scambio continuo di sguardi, sorrisi e abbracci!”, ha aggiunto la presidente Anna Maria Varvaro.