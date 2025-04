Ue: Confimprenditori, Conferma Tajani occasione per l’Italia

ROMA – “Esprimiamo le più sincere congratulazioni al segretario Antonio Tajani per la sua rielezione a vicepresidente del Partito Popolare Europeo, un riconoscimento importante e prestigioso non solo per la sua figura politica ma anche per l’Italia nel contesto delle istituzioni europee. La conferma del segretario Tajani in una posizione di così alto rilievo rappresenta per il nostro Paese una preziosa opportunità per contribuire attivamente alle scelte strategiche dell’Unione Europea”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“In un quadro geopolitico in rapida trasformazione, segnato da nuove sfide economiche, sociali e ambientali, l’auspicio è che l’Unione Europea adotti finalmente un cambio di passo: è giunto il momento di passare dalle dichiarazioni ai fatti, sostenendo in maniera concreta la piccola e media impresa, che rappresenta il cuore pulsante dell’economia europea, la principale fonte di occupazione e innovazione. Noi continueremo a lavorare affinché le PMI vengano poste al centro dell’agenda europea, attraverso politiche più snelle, meno burocratiche e realmente orientate alla crescita, alla competitività e alla libertà d’iniziativa”.