UE: status di indenne dalla brucellosi bovina per la provincia di Trapani

TRAPANI – Trapani provincia libera dalla Brucellosi bovina. E’ l’importante e prestigioso traguardo raggiunto dall’ASP Trapani, tramite il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato infatti pubblicato il decreto della Commissione UE con il quale il territorio della provincia di Trapani ha ottenuto lo “status” di provincia indenne dalla brucellosi bovina, malattia che causa negli animali gravi problemi riproduttivi, infertilità e ridotta produzione di latte e che è trasmissibile dall’animale all’uomo attraverso il latte e i prodotti derivati.

Il riconoscimento rappresenta l’ultimo atto di un percorso durato diversi anni, durante il quale i dirigenti veterinari del Dipartimento dell’ASP Trapani hanno svolto una attività di monitoraggio continua e sistematica sui 219 allevamenti della provincia, per un totale di circa 4.000 capi.

Il percorso intrapreso ha anche mirato all’educazione sanitaria degli allevatori, dando loro maggiore consapevolezza sull’importanza dello stato sanitario degli allevamenti nel ciclo economico dell’azienda, anche con riferimento alle movimentazione degli animali, al conferimento del latte ai caseifici e alla trasformazione diretta del prodotto latte all’interno della loro azienda.

Le norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni, intese a migliorare le condizioni degli allevamenti dal punto di vista strutturale, igienico-sanitario e del benessere animale, hanno consentito la produzione di un “latte”, e di prodotti lattiero caseari di qualità, apprezzato e richiesto in tutto il territorio nazionale.

La sinergia tra i dirigenti veterinari e gli allevatori, fondata su un rapporto di autorevolezza e fiducia, ha permesso di saggiare il 100% delle aziende, ottenendo elevate garanzie sanitarie su tutta la filiera produttiva, a tutela del consumatore, in un ottica di “one health”.