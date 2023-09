Uil e Uil Trasporti Trapani intervengono su approvazione piano industriale triennale aeroporto di Birgi

TRAPANI – “Accogliamo positivamente l’approvazione del piano industriale triennale per Birgi da parte dei soci dell’Airgest, ma desideriamo sottolineare il contributo essenziale dato dai lavoratori dello scalo per il corretto funzionamento della struttura, soprattutto nei periodi di crisi come quello dell’estate scorsa a causa della chiusura per diversi giorni dell’aeroporto di Catania”.

Ad affermarlo il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino e Giuseppe Tumbarello della Uil Trasporti di Trapani.

“I lavoratori del “Vincenzo Florio” – aggiungono – hanno dimostrato di non essere semplici dipendenti, bensì parte integrante e attiva dell’azienda. Sulla base dei risultati ottenuti e delle prospettive future di crescita, l’aeroporto della provincia di Trapani ha dimostrato di essere strategico non solo per il posizionamento territoriale, ma anche per l’efficienza dimostrata sui piani operativo e organizzativo. Adesso serve intervenire rispetto ai continui e sconsiderati rincari dei biglietti aerei, che da un lato penalizzano i turisti, ma dall’altro non fanno altro che aggravare la condizione di insularità di chi questa isola la vive, cioè tutti quei cittadini, dagli studenti ai pensionati, che hanno necessità di viaggiare per vari motivi”.

“Bisogna guardare infine – concludono Macaddino e Tumbarello – anche alla questione del potenziamento del collegamento dell’aeroporto con le varie città siciliane, sia su ruota sia su rotaia. C’è necessità di modernità, e i provvedimenti in tal senso non sono più rinviabili”.