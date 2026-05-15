UIL FPC: I marsalesi Francesco Silvano e Danilo Nizza eletti nel Consiglio Nazionale

TRAPANI – I marsalesi Francesco Silvano e Danilo Nizza, responsabili territoriali UIL FPC Trapani, sono stati eletti componenti del Consiglio Nazionale della categoria, in occasione del primo congresso della Federazione Poste e Comunicazioni “Il valore della persona dietro il cambiamento”.

“Il Consiglio Nazionale rappresenta il fulcro organizzativo e decisionale della categoria: l’organo direttivo in cui vengono delineate le strategie, prese le decisioni cruciali e indicati gli indirizzi politici e sindacali per il presente e il futuro – spiegano –. Un’attività che viene costantemente portata avanti in stretta collaborazione e piena sinergia con la confederazione. Il nostro ringraziamento più sentito va, ancora una volta, a tutte le lavoratrici e ai lavoratori. Ci lega a loro un rapporto di stima reciproca che si rinnova e si rafforza con questo voto”.

E aggiungono: “L’impegno personale che assumiamo oggi con ciascuno dei nostri rappresentati, in piena continuità con il passato e sempre in linea con le direttive e il supporto della confederazione, è chiaro: non svenderemo mai la dignità dei lavoratori per preservare altri interessi. Il nostro obiettivo – concludono Silvano e Nizza – sarà sempre quello di difendere e tutelare, con la massima trasparenza, tutte le istanze e le segnalazioni che ci arriveranno dal territorio”.