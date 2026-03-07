UIL FPC Sicilia. Il marsalese Nizza eletto segretario generale aggiunto

TRAPANI – Il marsalese Danilo Nizza è stato eletto segretario generale aggiunto della UIL FPC Sicilia a conclusione del primo congresso regionale della categoria che nasce dalla fusione tra Uilcom e Uil Poste.

Nizza affiancherà il segretario generale Marco Scaramuzza alla guida della nuova struttura sindacale, nata per rispondere alle sfide di un mercato del lavoro dove i confini tra servizi postali, logistica e comunicazione digitale sono sempre più stretti.

Durante il suo intervento al congresso Nizza ha sottolineato come questa nomina sia il frutto di un lavoro collettivo e di battaglie portate avanti sul territorio: “È con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che accolgo questa nomina – afferma -. Se oggi abbiamo ottenuto questo importante incarico è perché negli anni c’è stato un grande lavoro di squadra fatto in sinergia con la Uil di Trapani e i suoi servizi. In questi anni non ci siamo limitati a gestire l’esistente: abbiamo affrontato sfide durissime a tutti i livelli, dal rinnovo del CCNL alla riorganizzazione dei centri di recapito, passando per la carenza di personale e la difesa costante della sicurezza sul lavoro, senza compromessi”.

Analizzando la nascita della nuova sigla, Nizza ha tracciato la rotta per il futuro: “L’unione tra il mondo postale e quello della comunicazione è la risposta naturale all’evoluzione del nostro tempo. Unire queste due anime significa riconoscere che il mondo del lavoro sta evolvendo e che noi, per difendere i lavoratori, dobbiamo essere un passo avanti. Il nostro è il sindacato delle persone e del coraggio: un sindacato moderno, capace di parlare una lingua nuova in un mondo sempre più interconnesso”.