UIL FPL Trapani: il 13 febbraio il 1° Congresso Provinciale. Conclude la segretaria nazionale Rita Longobardi

TRAPANI – “Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini” è lo slogan che accompagnerà i lavori del primo congresso provinciale della UIL FP Trapani, che si terrà venerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 9:30, presso il B&B hotel Crystal in Piazza Umberto I a Trapani. La Uil Fp nasce dall’unificazione tra la Uil Fpl e la Uilpa, che punta a creare un’unica, grande forza di rappresentanza capace di tutelare con ancora più incisività i lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale

L’assemblea di delegati e delegate sarà presieduta da Tommaso Macaddino, segretario generale UIL Trapani. Il dibattito entrerà nel vivo con le relazioni di Gioacchina Catanzaro, segretaria generale Uilpa Trapani e Giorgio Macaddino, segretario generale Uil Fpl Trapani.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di di Alfonso Farruggia, segretario generale Uilpa Sicilia e Salvatore Sampino, segretario generale Uil Fpl Sicilia, che offriranno una panoramica sulle sfide del comparto pubblico nell’Isola.

A concludere i lavori Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl, il cui intervento rappresenterà un momento chiave per tracciare le linee guida della nuova stagione contrattuale e per approfondire i temi della riforma del pubblico impiego, offrendo una visione prospettica sulle tutele e sui diritti che il sindacato intende portare sui tavoli ministeriali.