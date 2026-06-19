UIL Pensionati Trapani: il valore degli anziani e la sfida dei servizi al centro del Consiglio Territoriale

TRAPANI – L’analisi approfondita del ruolo sociale ed economico dei pensionati, le criticità demografiche e sanitarie della provincia e le priorità d’azione per il futuro del territorio sono stati al centro del Consiglio Territoriale della UIL Pensionati di Trapani che si è svolto ieri (18 giugno).

“Il Consiglio – afferma il segretario generale UIL Pensionati Trapani Eugenio Tumbarello – ha evidenziato come l’inflazione stia erodendo pesantemente il potere d’acquisto delle pensioni, una situazione che si avverte con particolare drammaticità nel Mezzogiorno e in Sicilia, dove i pensionati rappresentano spesso il principale ammortizzatore sociale e pilastro economico delle famiglie. A questo si aggiunge un quadro demografico preoccupante per la provincia di Trapani, segnato da un progressivo invecchiamento della popolazione, dallo spopolamento dei piccoli comuni e dall’emigrazione dei giovani. Un fenomeno, quest’ultimo, che ha dato vita alla triste realtà dei “nonni con la valigia”, costretti a viaggiare per mantenere il legame con figli e nipoti distanti”.

Tra i temi più caldi affrontati ieri, anche l’emergenza della sanità territoriale. La UIL Pensionati esprime forte preoccupazione per la lunghezza delle liste d’attesa, la carenza di personale e le crescenti difficoltà di accesso ai servizi sanitari essenziali. È stata ribadita la necessità impellente di rafforzare la medicina territoriale e di dare piena attuazione alle strutture previste dal PNRR.

“I pensionati – aggiunge Tumbarello – non devono essere visti come un peso o un problema, ma come una risorsa attiva e vitale per le nostre comunità e per la democrazia stessa. Oggi però si trovano a fare i conti con un impoverimento generalizzato e con la solitudine digitale. Chiediamo con forza la difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni, il rafforzamento della sanità pubblica e lo sviluppo dei servizi sociali sul territorio, aprendo un dialogo serrato e costruttivo con le istituzioni locali. Come UIL Pensionati continueremo a potenziare la nostra presenza sul territorio attraverso il Caf e il Patronato, promuovendo l’inclusione digitale, la prevenzione delle truffe e l’invecchiamento attivo tramite l’ADA. La nostra proposta più innovativa, lanciata a livello nazionale, resta il Servizio Civile degli anziani, per valorizzare la loro esperienza e creare un’autentica alleanza tra generazioni che metta in comunicazione giovani, anziani e volontari per costruire una comunità davvero solidale”.