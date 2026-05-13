Uil Scuola: Fulvio Marino confermato nell’Esecutivo nazionale e nel Consiglio; Adelaide De Marco eletta nel Consiglio

TRAPANI – Il territorio trapanese consolida il proprio peso specifico all’interno della governance nazionale della Uil Scuola RUA. In occasione dell’ultimo congresso nazionale di Rimini, i delegati hanno confermato la fiducia a Fulvio Marino, segretario territoriale di Trapani, rinnovando il suo incarico all’interno dell’Esecutivo e del Consiglio nazionale.

La delegazione trapanese esce ulteriormente rafforzata grazie anche all’elezione di Adelaide De Marco, segretaria organizzativa della Uil Scuola Trapani, che entra ufficialmente a far parte del Consiglio nazionale. Questa doppia rappresentanza garantisce alla provincia un canale diretto e autorevole per sottoporre le istanze del personale scolastico locale ai massimi livelli decisionali del sindacato.

A margine dei lavori congressuali, il segretario Fulvio Marino ha espresso soddisfazione per gli esiti delle votazioni: “La conferma della nostra presenza negli organismi nazionali non è un traguardo personale, ma rappresenta un importante riconoscimento per tutto il territorio trapanese. Questo risultato testimonia l’attenzione che l’organizzazione rivolge alla nostra provincia e alla qualità del lavoro finora svolto a supporto del personale scolastico. Essere parte attiva dell’Esecutivo e del Consiglio nazionale ci permetterà di portare con ancora più forza le necessità della nostra scuola sui tavoli dove si definiscono le politiche contrattuali e professionali. È una responsabilità che assumiamo con l’obiettivo di accorciare sempre più le distanze tra la base territoriale e i vertici decisionali, ampliando la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici trapanesi”.