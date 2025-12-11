Uil Trapani augura buon lavoro alla neo presidente del Consorzio universitario Castiglione

TRAPANI – Il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino esprime i migliori auguri di buon lavoro a Maria Giuseppa Castiglione per la sua nomina a presidente del Consorzio universitario di Trapani. “A nome di tutta la Uil Trapani, desidero congratularmi con la dottoressa Castiglione e augurarle un proficuo mandato alla guida del Consorzio – afferma Macaddino -. La sua esperienza professionale sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono il nostro polo accademico”. Macaddino sottolinea poi l’importanza cruciale dell’università per lo sviluppo del territorio: “L’università non è solo un centro di formazione, ma un vero e proprio motore di crescita culturale, sociale ed economica per la nostra provincia. Investire nell’istruzione superiore e rafforzare il Consorzio è essenziale per offrire opportunità ai nostri giovani, contrastare lo spopolamento e rendere il nostro tessuto produttivo più competitivo. Siamo certi – conclude – che la nuova presidente saprà valorizzare appieno il ruolo dell’Università, in stretta collaborazione con tutte le forze sociali, economiche e istituzionali”.