Uilca Trapani. Domani l’ottavo congresso territoriale di categoria

TRAPANI – Si terrà domani, dalle ore 9.30, nei locali della Uil di Via Nausica, l’ottavo congresso Uilca Trapani, il sindacato dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e delle esattorie.
I lavori presieduti dal segretario generale Uil Trapani, si apriranno con la relazione della segretaria Uilca Trapani Laura Pellegrino.
L’incontro vedrà il contributo di Sergio Salvatore Girgenti, docente di Storia e Filosofia e giornalista.
Il respiro della discussione si amplierà poi alla dimensione regionale e nazionale grazie ai contributi di Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia, e di Rosario Mingoia, Segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale Uilca Unicredit.