UILCA Trapani: Laura Pellegrino eletta nel Consiglio Nazionale all’VIII Congresso di Venezia

TRAPANI – La segretaria generale della UILCA di Trapani Laura Pellegrino è stata eletta nel Consiglio Nazionale di categoria al termine dell’ottavo Congresso Nazionale appena conclusosi a Venezia.

L’elezione è avvenuta all’interno della delegazione dei dieci rappresentanti siciliani votati dall’assise e segna un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio trapanese e rafforza il peso della provincia nelle dinamiche sindacali nazionali del settore credito, assicurativi ed esattoriali.

“È stata un’esperienza intensa di ascolto e partecipazione – afferma Pellegrino -. Il confronto di questi giorni a Venezia ha rafforzato il valore della rappresentanza sindacale in un settore che sta vivendo trasformazioni profonde. Portare la voce dei lavoratori trapanesi nel Consiglio Nazionale è per me un onore e una responsabilità che porterò avanti con l’impegno e la passione di sempre, puntando sulla tutela delle persone e sulla prossimità”.

Nella foto Laura Pellegrino con il segretario UILCA Sicilia Giuseppe Gargano e la tesoriera UILCA Trapani Giuseppina Garofalo.