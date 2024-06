Ulteriore incontro in Prefettura per la pianificazione delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi boschivi

TRAPANI – In seguito alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha rinnovato le indicazione e le linee guida per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – dal 15 giugno al 15 ottobre – il Prefetto, Daniela Lupo, ha tenuto lo scorso 28 maggio un’ulteriore riunione di coordinamento con i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e della Protezione Civile regionale, al fine di proseguire l’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli incendi – boschivi, di vegetazione e d’interfaccia – nel territorio provinciale.

L’esigenza di un efficace coordinamento è massima in questo territorio, atteso l’elevato numero di incendi che annualmente si registra in occasione della stagione estiva, che impegna il sistema AIB in una costante attività di previsione, prevenzione e contrasto, a tutela non solo del prezioso patrimonio boschivo, costantemente minacciato e più volte gravemente danneggiato, ma anche della pubblica incolumità.

In considerazione di tale fragilità, la Prefettura, d’intesa con le componenti tecniche, ha già da tempo attivato un tavolo dedicato, allo scopo di avviare un costante dialogo interistituzionale tra le amministrazioni comunali e gli enti preposti alle attività di prevenzione e contrasto, con frequenti riunioni volte all’individuazione di specifici piani d’intervento in vista dell’avvio della campagna AIB 2024.

Al fine di imprimere un’ulteriore accelerazione con riferimento alla definizione di strategie di intervento risolutive e condivise, è stata presentata al tavolo, nel corso dell’ultima riunione, la mappatura aggiornata delle aree maggiormente percorse dal fuoco in provincia, realizzata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in collaborazione con l’Ispettorato ripartimentale delle foreste, quale ulteriore strumento di conoscenza per le amministrazioni comunali e per le altre componenti del sistema.

Con riferimento a queste aree, ritenute particolarmente a rischio, il Prefetto ha sensibilizzato l’attenzione delle forze dell’ordine al fine di realizzare, nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio, un serrato monitoraggio, particolarmente in occasione delle giornate nelle quali le condizioni meteo risultano particolarmente favorevoli alla propagazione degli incendi, secondo gli avvisi emessi dal Dipartimento regionale di protezione civile.