Un 18enne di Somma Vesuviana è tra i quattro migliori studenti al mondo in filosofia

SOMMA VESUVIANA – Giovanni D’Antonio, 18 anni, “figlio” del Liceo Scientifico Torricelli di Somma Vesuviana, è tra i quattro migliori studenti al mondo in filosofia. Dopo un cinese, un giapponese, uno sloveno c’è un campano!

Ed a Maggio aveva ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Filosofia in lingua inglese.

Ed ora le più importanti Università straniere lo guardano con particolare interesse.

Il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, ha ribadito:

“Un ennesimo successo per le scuole di Somma Vesuviana. Giovanni D’Antonio, 18 anni, studente del Liceo Scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana dopo avere vinto nei mesi scorsi le Olimpiadi della Filosofia con un saggio in lingua inglese ha ottenuto il quarto posto a livello mondiale dietro solo a tre studenti di cui un cinese, un giapponese, ed uno sloveno e superando anche gli studenti americani e di tanti, altri Paesi importanti. Dopo questi tre, al mondo, c’è Giovanni che si è formato al Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli” di Somma Vesuviana, ama le materie economiche ed umanistiche ma ha anche la passione della radio ed ora se lo contendono le Università straniere. E’ stato un piacere per me riceverlo nell’ufficio del sindaco a Palazzo Torino. E’ un ragazzo che ha basi solide, familiari e formative e sono convinto che darà un contributo concreto alla crescita della nostra società”.